Українка Надія Шпаченко отримала “Греммі”

Українка Надія Шпаченко отримала “Греммі”

Відео
Укрінформ
Українська піаністка Надія Шпаченко отримала найпрестижнішу музичну нагороду «Греммі».

Як повідомляє “Радіо Свобода”, її альбом The Poetry of Places переміг у категорії «Найкраща класична збірка».

«Надія Шпаченко отримала звання доктора музичних мистецтв і магістра в університеті Південної Каліфорнії, який закінчила на «відмінно». Серед її педагогів – Джон Перрі в Лос-Анджелесі, Віктор Розенбаум у Бостоні, Віктор Дерев’янко в Ізраїлі, Серафима Шварц в Україні», – мовиться на сайті Національного симфонічного оркестру України.

Наразі Шпаченко є професором фортепіано у Каліфорнійському державному університеті Помони. В Америці вона відома активним виконанням сучасної музики. На її рахунку прем'єрні виконання творів Елліотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаерті, Юрія Іщенка, Яніса Ксенакіса та інших.

Читайте також: У Лос-Анджелесі вручили "Греммі"

Тріумфатором цьогорічної «Греммі» стала 18-річна американка Біллі Айліш, яка отримала одразу шість статуеток, святкувавши перемогу і в головних категоріях. У категорії «Найкращий запис» перемогла її композиція «Bad Guy», а її платівку «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» визнали найкращим альбомом року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-