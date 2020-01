У Лос-Анджелесі вручили "Греммі"

У лос-анджелеському Staples Center пройшла 62-а церемонія вручення нагород Академії звукозапису США «Греммі».

Трансляцію вела американська Національна академія мистецтва і науки аудіозаписи.

Нагороду в номінації «Краща пісня року» отримала 18-річна Біллі Айлыш. Вона також стала «Кращим новим виконавцем», перемогла в номінаціях «Кращий альбом року» з «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» і «Кращий запис року» з «Bad Guy».

Премію "Греммі" «За музичні досягнення всього життя» отримав Іггі Поп. Це перша нагорода Академії звукозапису США за 60-річну кар'єру музиканта.

Лауреатами «Греммі» також стали:

«Краще сольне поп–виконання» — «Truth Hurts» Ліззо;

«Краще поп-виконання дуетом або групою» — «Old town road» Lil Nas X і Біллі Рей Сайрус;

«Кращий поп-альбом» — «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Біллі Айліш;

«Кращий танцювальний запис» — «Got to keep on The Chemical Brothers;

«Кращий танцювальний/електронний альбом» — «No Geography» The Chemical Brothers;

«Найкраще рок-виконання» — «This Land» Гарі Кларк;

«Найкраща пісня в стилі рок» — «This Land» Гарі Кларк;

«Кращий класичний компендіум» — «The Poetry Of Places» піаністки Надія Шпаченко;

«Кращий рок-альбом» — «Social Cues» Cage The Elephant;

«Кращий альтернативний альбом» — «Father Of The Bride» Vampire Weekend;

«Краща реп-композиція» — «A Lot» 21 Savage;

«Кращий реп-альбом» — «Igor» Tyler, The Creator;

«Найкраща пісня в стилі кантрі» — «Bring My Flowers Now» Таня Такер;

«Кращий кантрі-альбом» — «While i'm Livin'» Таня Такер;

«Кращий джазовий вокальний альбом» — «Little spells» Есперанса Сполдінг;

«Кращий альбом латинської поп-музики» — «#Eldisco» Алехандро Санс;

«Кращий класичний сольний вокальний альбом» — «Songplay» Джойс ДіДонато;

«Найкраща пісня, написана для кіно і телебачення» — «i'll Never Love Again (Film version)» Леді Гага;

«Кращий саундтрек до візуальних медіа» — Хильдур Гуднадотір фільм «Чорнобиль»;

«Краще музичне відео» — кліп «Old Time Road» репера Lil Nas X, режисер — Calmatic.

В рамках голосування діячів музичної індустрії оцінювалися твори, які вийшли в проміжку з 1 жовтня 2018-го по 20 листопада 2019 року.