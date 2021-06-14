Пішов із життя хореограф Григорій Чапкіс

На 92-році пішов із життя танцівник, хореограф, народний артист України Григорій Миколайович Чапкіс.

Про це у Фейсбуку повідомив його син Григорій Чапкіс, передає Укрінформ.

"Спочивай з миром, тату. Легенда ніколи не вмирає", - написав він.

Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Закінчив Київський інститут культури та студію при оперному театрі.

Під час своїх гастролей світом спілкувався з такими особами, як Мао Цзедун, Хо Ши Мін, Фідель Кастро, Сальвадор Далі.

Був професором кафедри хореографії Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

У лютому 2020 року Президент Володимир Зеленський нагородив народного артиста України Григорія Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.