Пішов із життя хореограф Григорій Чапкіс
Укрінформ
На 92-році пішов із життя танцівник, хореограф, народний артист України Григорій Миколайович Чапкіс.
Про це у Фейсбуку повідомив його син Григорій Чапкіс, передає Укрінформ.
"Спочивай з миром, тату. Легенда ніколи не вмирає", - написав він.
Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Закінчив Київський інститут культури та студію при оперному театрі.
Під час своїх гастролей світом спілкувався з такими особами, як Мао Цзедун, Хо Ши Мін, Фідель Кастро, Сальвадор Далі.
Був професором кафедри хореографії Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.
У лютому 2020 року Президент Володимир Зеленський нагородив народного артиста України Григорія Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.