Стали відомі лауреати кінопремії «Золота Дзиґа»

Тріумфатором сьогоднішньої церемонії вручення V Національної кінопремії «Золота Дзиґа» стала стрічка режисера Валентина Васяновича «Атлантида».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Атлантида» зібрала 6 статуеток «Золота Дзиґа»: у номінаціях «Найкращий фільм» (продюсери Володимир Яценко, Валентин Васянович, Ія Мислицька, режисер Валентин Васянович); «Найкраща режисерська робота», імені Ю. Г. Іллєнка (Валентин Васянович), «Найкраща операторська робота» (Валентин Васянович), «Найкращий монтаж» (Валентин Васянович), «Найкраща робота художника-постановника» (Владлен Одуденко), «Найкращі візуальні ефекти» (Олексій Москаленко).

Стрічка «Погані дороги» режисерки Наталки Ворожбит перемогла у 4 номінаціях – «Найкращий сценарій» (Наталка Ворожбит), «Найкраща чоловіча роль» (Юрій Кулініч), «Найкраща чоловіча роль другого плану» (Ігор Колтовський), «Найкраща жіноча роль другого плану» (Оксана Вороніна).

«Золоту Дзигу» за найкращу жіночу роль отримала Марина Кошкіна («Забуті»).

Лауреатом нагороди «Найкращий документальний фільм» стала стрічка «Земля блакитна, ніби апельсин» (продюсерка Анна Капустіна, режисерка Ірина Цілик).

Нагороду в номінації «Найкращий ігровий серіал» отримав фільм «Спіймати Кайдаша» (продюсерка Людмила Семчук, режисер Олександр Тіменко).

Переможцем кінопремії в номінації «Найкраща пісня» стала «Пола-ла-ла», гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова («Віктор_Робот»), музика - Антон Байбаков, слова - Марися Никітюк.

Найкращими короткометражними фільмами стали: анімаційний фільм «Історія України за 5 хвилин» та ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова) «Бульмастиф».

У номінації «Найкраща музика» переміг Антон Байбаков («Черкаси»).

У номінації «Найкращий грим» лауреаткою премії стала Марія Петровська («Безславні кріпаки»), «Найкращий дизайн костюмів» - Галина Отенко, Марія Керо («Толока»), «Найкращий звук» - Ігор Барба, Борис Петер («В. Сильвестров»).

Почесну премію «За внесок у розвиток українського кінематографа» отримав режисер Роман Балаян.

«Золоту Дзигу» в номінації «Відкриття року» присуджено режисерці та сценаристці Наталці Ворожбит.

Нагороду «Премія глядацьких симпатій» отримав фільм «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» режисера Міші Кострова.

Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч Національна кінопремія «Золота Дзиґа» вручалася у 23 номінаціях. Лідерами за кількістю номінацій були «Погані дороги» (15), «Атлантида» (11), «Толока» (9). «Земля блакитна, ніби апельсин» (4), «Черкаси» (4). Вперше вручалася «Золота Дзиґа» у номінації «Найкращий ігровий серіал».

Загалом на участь у V Національній кінопремії було подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок, з яких до довгого списку увійшла 81 кіноробота.

Наперед були відомі переможці у номінаціях «Премія глядацьких симпатій», де найбільшу кількість голосів зібрав фільм «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» режисера Міші Кострова та «Відкриття року», де правління та наглядова рада Української кіноакадемії проголосували за режисерку Наталку Ворожбит. Також був відомий лауреат нагороди «За внесок у розвиток українського кінематографа» - один з найвизначніших українських режисерів Роман Балаян.