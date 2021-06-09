«Золота дзиґа»: стала відома стрічка, яка отримала приз глядацьких симпатій

Лауреатом Премії глядацьких симпатій в межах П’ятої національної кінопремії «Золота дзиґа» став фільм «Пекельна хоругва, або Різдво козацьке» режисера Міші Кострова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії.

«Переможця у номінації «Премія глядацьких симпатій» обирали глядачі. Впродовж місяця на сайті segodnya.ua тривало онлайн-голосування за найкращий фільм. Переможцем стала стрічка, яка набрала найбільшу кількість голосів. Премія глядацьких симпатій вручатиметься в межах Національної кінопремії «Золота дзиґа» вже вчетверте», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, всього на Премію глядацьких симпатій претендувало 26 фільмів, що стало рекордною кількістю номінантів на цю нагороду в історії Кінопремії.

Чесність і достовірність оприлюднених результатів голосування підтвердила аудиторсько-консалтингова компанія Kreston GCG, що є офіційним аудитором П’ятої Національної кінопремії.

«Премія глядацьких симпатій - не просто нагорода в межах Кінопремії «Золота дзиґа». Це певний зріз інтересів та уподобань глядача, а також показник ефективності промокампанії кожної стрічки. Цьогоріч ми побачили, що глядачі не просто готові дивитися українське кіно. Вони вболівають за нього, пишаються ним та радіють перемогам. Це і є підтвердженням того, що кіно завжди знайде свого глядача, навіть у непрості для індустрії часи», - коментує виконавчий директор Української кіноакадемії Анна Мачух.

Як повідомляв Укрінформ, урочиста церемонія нагородження лауреатів V Кінопремії «Золота дзиґа» у всіх 23 номінаціях відбудеться 12 червня. Серед номінацій одна нова – «Найкращий ігровий серіал». Лідерами за кількістю номінацій стали «Погані дороги» (15), «Атлантида» (11), «Земля блакитна, ніби апельсин» (4), «Черкаси» (4), «Толока» (3). Загалом на участь у V Кінопремії було подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок, з яких до довгого списку увійшла 81 кіноробота.

Переможницею V Національної кінопремії «Золота дзиґа» в номінації «Відкриття року» за рішенням правління та наглядової ради Кіноакадемії стала український режисер Наталка Ворожбит. Нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа вручать одному з найвідоміших українських режисерів Роману Балаяну.

Урочиста церемонія нагородження лауреатів V Національної кінопремії цьогоріч відбуватиметься за підтримки Державного агентства з питань кіно.