На церемонії вручення «Золотої дзиґи» виступатиме гурт Cloudless

Під час урочистої церемонії нагородження V Національної кінопремії «Золота дзиґа», яка відбудеться 12 червня, виступить український поп-рок електронний гурт Cloudless.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії.

«Під час церемонії хлопці з гурту Cloudless зіграють свої найкращі пісні, серед яких хіт відбору Євробачення Drown Me Down, саундтрек серіалу “Школа” – “Між світами”, “Наше небо” та інші пісні, які звучали в шоу “Холостяк”, “Супер топ-модель по-українськи” та інших», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, музичний гурт Cloudless грає з 2017 року і встиг підкорити серця фанатів з усього світу. Їхні пісні звучали в ефірах найбільших радіостанцій України, Європи і США. Мелодійний рок в поєднанні з електронікою та чуттєвою лірикою доповнює вокал Юрія Каналоша.

Як повідомляв Укрінформ, під час церемонії нагородження V Кінопремії «Золота дзиґа» 12 червня стануть відомі імена лауреатів у 23 номінаціях. Серед яких одна нова – «Найкращий ігровий серіал». Лідерами за кількістю номінацій стали «Погані дороги» (15), «Атлантида» (11), «Земля блакитна, ніби апельсин» (4), «Черкаси» (4), «Толока» (3). Загалом на участь у V Кінопремії було подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок, з яких до довгого списку увійшла 81 кіноробота.

Переможницею V Національної кінопремії «Золота дзиґа» в номінації «Відкриття року» за рішенням правління та наглядової ради Кіноакадемії стала українська режисер Наталка Ворожбит. Нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа вручать одному з найвідоміших українських режисерів Роману Балаяну.

Урочиста церемонія нагородження лауреатів V Національної кінопремії цьогоріч відбуватиметься за підтримки Державного агентства України з питань кіно.