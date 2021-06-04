«Відкриттям року» кінопремії «Золота Дзиґа» стала режисерка Наталка Ворожбит

Українська режисерка Наталка Ворожбит стала переможницею П’ятої Національної кінопремії «Золота Дзиґа» в номінації «Відкриття року».

Про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії, передає Укрінформ.

«Визначення переможця відбувалось на закритому засіданні правління та наглядової ради кіноакадемії шляхом анонімного голосування. Претендентами на премію «Відкриття року» могли стати персоналії, що відзначились видатними досягненнями чи здобутками в українському кінематографі за минулий рік», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Наталка Ворожбит — відома українська драматургиня, режисерка, сценаристка. Написала сценарії до таких фільмів, як «Кіборги» та «Дике поле», а також виступила шоуранеркою та сценаристкою серіалу «Спіймати Кайдаша». У 2020 році дебютувала як режисерка із фільмом «Погані дороги», який отримав нагороду на «Тижні критики» Венеціанського кінофестивалю і три нагороди Національної премії кінокритиків «Кіноколо».

«Враховуючи, що я дебютантка, то будь-яка відзнака має для мене велике значення, це — як великий кредит довіри на наступні роботи. Особливо важливо отримувати нагороди у своїй країні, коли нашу роботу оцінюють найкращі представники кіноспільноти. Я б хотіла цю нагороду присвятити продюсеру фільму Юрію Мінзянову, який вірив, що робить відкриття, і який зробив усе, щоб воно здійснилося», — прокоментувала Наталка Ворожбит.

Імена інших лауреатів П’ятої Національної кінопремії «Золота Дзиґа» будуть оголошені 12 червня під час урочистої церемонії нагородження.

Як повідомляв Укрінформ, стрічка Наталки Ворожбит «Погані дороги» вийшла в прокат 20 травня. Стрічка є лідером за кількістю номінацій (15) на здобуття цьогорічної кінопремії «Золота Дзиґа».