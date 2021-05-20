У Києві стартують покази фільму «Погані дороги» за участю творчої групи

У прокат 20 травня виходить фільм «Погані дороги» режисерки та сценаристки Наталки Ворожбит. Київські глядачі матимуть змогу не тільки подивитися картину, а й обговорити її з авторами.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

Як зазначається, спеціальні покази за участю Наталки Ворожбит і творчої групи фільму відбудуться у Києві з 20 до 27 травня: 20 травня, 19:15, у кінотеатрі "Планета кіно"; 21 травня, 19:30, у кінотеатрі "Мультиплекс"; 22 травня, 11:30, у кінотеатрі "Київська Русь" (безплатний показ для ветеранів АТО та їхніх сімей, реєстрація тут); 22 травня, 17:00, у кінотеатрі "Miromax"; 23 травня, 14:00, у кінотеатрі "Жовтень"; 26 травня, 21:00, "Погані дороги: Late night Q&A" у кінотеатрі KINO42; 27 травня, 19:00, у кінотеатрі "Ліра".

Продюсери фільму - Юрій Мінзянов та Дмитро Мінзянов. Виробництво - Kristi Films. Дистриб’ютор – "Артхаус Трафік". Промокампанія фільму здійснюється за підтримки Держкіно.

Як повідомлялося, стрічка складається з п'яти окремих новел про мешканців Донбасу, чиє життя проходить по обидва боки від лінії розмежування. Сценарій створено на основі документальних історій, зібраних авторкою на сході України під час роботи над фільмом "Кіборги".

Світова прем'єра драми "Погані дороги" відбулася у програмі "Тиждень критики" Венеційського кінофестивалю у 2020 році, де вона була відзначена другою за престижністю нагородою – премією Circolo del Cinema di Verona як "Найбільш інноваційна стрічка в конкурсі". Цьогоріч фільм отримав 15 номінацій на здобуття П’ятої Національної кінопремії "Золота Дзиґа", результати якої будуть оголошені у червні.

Фото: Держкіно