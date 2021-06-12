«Золота Дзига» вперше відзначить фільм за доступність для людей з порушенням зору або слуху

Вперше в межах кінопремії "Золота Дзиґа" буде відзначено фільм за доступність для людей з порушенням зору або слуху.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє Українська кіноакадемія.

“За звання “Найкращий доступний фільм” борються стрічки “Погані дороги”, “Забуті”, “Віктор Робот”, “Толока” та “Земля блакитна, ніби апельсин”. Ці фільми серед номінованих на здобуття "Золотої Дзиґи" відповідають міжнародним стандартам та забезпечені звукоописом для незрячих людей і розгорнутими субтитрами для нечуючих людей“, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що переможця у номінації визначають шляхом анонімного голосування глядачів з порушенням зору. Статуетку за “Найкращий доступний фільм” від організації людей з інвалідністю Fight For Right / Боротьба за права вручать 12 червня під час урочистої церемонії нагородження "Золотої Дзиґи".

Як повідомляв Укрінформ, урочиста церемонія нагородження лауреатів V Кінопремії “Золота Дзиґа“ у 23 номінаціях відбудеться 12 червня. Серед номінацій одна нова – “Найкращий ігровий серіал“. Лідерами за кількістю номінацій стали “Погані дороги“ (15), “Атлантида“ (11), “Земля блакитна, ніби апельсин“ (4), “Черкаси“ (4), “Толока“ (3). Загалом на участь у V Кінопремії було подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок, з яких до довгого списку увійшла 81 кіноробота.

Переможцем V Національної кінопремії “Золота Дзиґа“ у номінації “Премія глядацьких симпатій“ став фільм “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке“ режисера Міші Кострова, який впродовж місяця онлайн-голосування набрав найбільшу кількість голосів. Премія глядацьких симпатій вручатиметься в межах Національної кінопремії “Золота Дзиґа“ вчетверте.

Переможницею в номінації “Відкриття року“ за рішенням правління та наглядової ради Кіноакадемії стала українська режисерка Наталка Ворожбит.

Нагороду за внесок у розвиток вітчизняного кінематографа вручать одному з найвідоміших українських режисерів Роману Балаяну.

Урочиста церемонія нагородження лауреатів V Національної кінопремії цьогоріч відбуватиметься за підтримки Державного агентства з питань кіно.

Фото: Українська кіноакадемія, Фейсбук