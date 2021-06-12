Зеленський підписав указ про створення центру сучасного мистецтва Івана Марчука

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

Як наголошується, таким чином глава держави підтримав ініціативу представників творчої спільноти щодо створення у місті Києві музейно-культурного центру сучасного мистецтва, де будуть представлені роботи відомого художника.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів разом з представниками творчої спільноти має розробити впродовж місяця концепцію музейно-культурного центру та план заходів з його створення.

Крім того, уряд має забезпечити проведення промо-кампанії про цей центр.

Кабінет Міністрів також має передбачити у 2021-2022 роках кошти на реконструкцію будівель для створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука і може розглянути питання про залучення коштів благодійників.

Указом передбачено, що Державне управління справами має забезпечити проведення реконструкції будівель, у яких буде розташований музейно-культурний центр, та передати їх до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики.

Як повідомлялося, 12 травня Президент разом з дружиною відвідав ретроспективну виставку народного художника України Івана Марчука та привітали митця з 85-річним ювілеєм. Під час спілкування з художником глава держави звернув увагу на те, що Марчук шукає будівлю для створення музею. Зеленський запропонував приміщення, що нині належить Держуправлінню справами.

Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. За радянських часів він зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США.

У 2007 році британське видання The Daily Telegraph включило його до рейтингу «100 геніїв сучасності».

Доробок митця налічує близько 5 тисяч творів, він провів понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Його полотна цінують вітчизняні та іноземні колекціонери. Зокрема, у 2020 році картина Івана Марчука «Човни цвітом поросли» була продана за 56 тисяч доларів.