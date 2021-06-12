Зеленський підписав указ про створення центру сучасного мистецтва Івана Марчука
Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.
Як наголошується, таким чином глава держави підтримав ініціативу представників творчої спільноти щодо створення у місті Києві музейно-культурного центру сучасного мистецтва, де будуть представлені роботи відомого художника.
Згідно з указом, Кабінет Міністрів разом з представниками творчої спільноти має розробити впродовж місяця концепцію музейно-культурного центру та план заходів з його створення.
Крім того, уряд має забезпечити проведення промо-кампанії про цей центр.
Кабінет Міністрів також має передбачити у 2021-2022 роках кошти на реконструкцію будівель для створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука і може розглянути питання про залучення коштів благодійників.
Указом передбачено, що Державне управління справами має забезпечити проведення реконструкції будівель, у яких буде розташований музейно-культурний центр, та передати їх до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики.
Як повідомлялося, 12 травня Президент разом з дружиною відвідав ретроспективну виставку народного художника України Івана Марчука та привітали митця з 85-річним ювілеєм. Під час спілкування з художником глава держави звернув увагу на те, що Марчук шукає будівлю для створення музею. Зеленський запропонував приміщення, що нині належить Держуправлінню справами.
Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. За радянських часів він зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США.
У 2007 році британське видання The Daily Telegraph включило його до рейтингу «100 геніїв сучасності».
Доробок митця налічує близько 5 тисяч творів, він провів понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Його полотна цінують вітчизняні та іноземні колекціонери. Зокрема, у 2020 році картина Івана Марчука «Човни цвітом поросли» була продана за 56 тисяч доларів.