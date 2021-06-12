Змінюються правила кредитування для жителів зони АТО/ООС – Президент підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує заборону нараховувати пені та штрафи на основну суму заборгованості за кредитами, які брали після 1 травня 2021 року громадяни України, котрі проживають на території проведення антитерористичної операції (крім окремо визначених населених пунктів).

Йдеться про Закон «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» для відновлення законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг» №1451-ІХ, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Як зазначається, відповідні положення застосовуються до договорів, укладених після 1 травня або до яких після цієї дати за погодженням сторін вносилися зміни щодо продовження строків, зменшення розміру відсотків і штрафів.

"Тобто українці, які проживають у зоні проведення АТО/ООС і мають заборгованість за кредитами, взятими до травня цього року, і надалі мають право не платити пеню та штрафи на основну суму заборгованості", - зазначають в Офісі Президента.

Повідомляється, що законом також скасовується заборона на звернення стягнення на заставне майно за кредитами, що оформлені після травня 2021 року під заставу нерухомості, яка належить громадянам і представникам малого й середнього бізнесу та розташована в зоні проведення АТО/ООС.

В ОП зауважили, що залишиться в дії заборона виселяти громадян із житлових будинків, переданих в іпотеку за чинними кредитними договорами, навіть на підставі судового рішення про звернення стягнення на об’єкт іпотеки.

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"Це гарантує збереження прав для людей, які мали або мають складне фінансове становище через проведення АТО/ООС, але водночас спростить доступ громадянам, котрі володіють нерухомістю в Луганській, Донецькій та частині Харківської області, до банківського кредитування, зокрема державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступна іпотека 7%» на рівних умовах з усіма громадянами України", - наголошують в ОП.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила 19 травня Закон «Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" для відновлення законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг».

Фото: Офіс Президента