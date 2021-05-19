Рада скасувала мораторій на штрафи по кредитах для жителів території АТО/ООС

Верховна Рада ухвалила закон, яким скасовується мораторій на нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості для кредитів за кредитними договорами та договорами позики, укладеними з громадянами України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради, передає Укрінформ.

Документ в цілому підтримав 341 народний депутат відразу після голосування у першому читанні за відповідний законопроєкт 5199 "Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" для відновлення законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг".

Законом вносяться зміни до статей 2 та 9 Закону «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», якими скасовується мораторій на нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості для кредитів за кредитними договорами та договорами позики, укладеними з громадянами України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції.

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Ухваленим документом також встановлюється, що заходи щодо збереження майна, яке перебуває в іпотеці (а саме, мораторій на набуття права іпотекодержателем права власності або права на продаж предмета іпотеки, або виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такий об’єкт іпотеки), не поширюються на нерухоме майно громадян України, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб - суб’єктів малого і середнього підприємництва, місцем розташування якого є територія проведення антитерористичної операції, крім населених пунктів згідно з переліками, передбаченими частиною четвертою статті 4 цього Закону, оформлене в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов’язань за договорами, укладеними після 1 травня 2021 року, або за договорами, до яких після 1 травня 2021 року за погодженням сторін вносилися зміни в частині продовження строків виконання зобов’язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.