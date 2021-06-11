На Банковій готують низку угод до підписання Зеленським у США

До порядку денного майбутнього візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки планують включити підписання низки угод політико-безпекового блоку.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в інтерв'ю "Європейській правді", повідомляє Укрінформ.

"Відбулося установче засідання щодо створення робочої групи для належної підготовки візиту Президента України до США. На порядку денному ми обговорювали низку тих угод, які мають бути підписані в ході цього візиту. Частина цих угод стосується політико-безпекового блоку", - зазначив Сибіга.

Він уточнив, що переговори тривають і ведеться робота над тим, щоб на порядку денному були документи політико-безпекового блоку й військово-технічного співробітництва.

"Він (візит - ред.) має чітке спрямування результативності, досягнення конкретних результатів по конкретних напрямках - від політико-безпекового до економіки, співробітництва у сфері екології. Ми ставимо амбітні цілі", - підкреслив заступник очільника ОП.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня президенти України й США Володимир Зеленський і Джо Байден провели телефонні переговори, під час яких американський лідер запросив українського колегу відвідати Білий дім у липні цього року.