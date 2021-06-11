На Банковій виключають можливість «угоди» між США й Росією щодо України

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга переконаний у неможливості укладення угоди між США й РФ за результатами зустрічі президентів Джо Байдена та Володимира Путіна, де б Україна стала предметом так званих «торгів».

Про це він заявив в інтерв'ю «Європейській правді», повідомляє Укрінформ.

«Буду тут недипломатичним і відразу категорично це відкину. Оці всі компліотеорії, теорії змови. Не буде такого», - відповів Сибіга на питання, чи можливе укладення угоди між Росією та США, де Україна може стати «елеменом торгів, розміну».

Він підкреслив, що Україна має «тверду позицію» наших союзників - США, яка, за його словами, базується на підтримці територіальної цілісності й суверенітету Української держави. «Ми виходимо з того, і маємо запевнення щодо врахування позицій України в тому числі в ході цих усіх запланованих заходів (зустріч Байдена з Путіним - ред.)», - сказав заступник керівника ОП.

Він також проінформував, що українська сторона в постійному діалозі з міжнародними союзниками, та зауважив, що позиція України була доведена до американських партнерів.

«Позиція України і ті останні виклики, той високий рівень загрози, який сьогодні маємо, були доведені нашим американським друзям і партнерам», - наголосив Сибіга.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч президентів США і РФ запланована 16 червня у швейцарській Женеві.

Президент Володимир Зеленський 31 травня призначив Андрія Сибігу заступником керівника Офісу глави держави з питань зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства. До цього Сибіга працював послом України в Туреччині.