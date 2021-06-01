Президент призначив Сибігу заступником керівника ОП із зовнішньої політики

Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Сибігу заступником керівника Офісу глави держави з питань зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

Заступник очільника ОП Ігор Жовква відтепер відповідатиме за європейську та євроатлантичну інтеграцію, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Призначити Сибігу Андрія Івановича заступником керівника Офісу Президента України”, - зазначається в указі №221/2021 від 31 травня.

В ОП поінформували, що Сибіга зосередиться на широкому спектрі питань зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

Водночас зазначається, що запроваджено посаду заступника керівника Офісу Президента, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України. Цю нову посаду обійматиме Ігор Жовква. Також, за інформацією ОП, створено відповідний структурний підрозділ.

Згідно з указом №220/2021 в Офісі глави держави створено Директорат з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства, Директорат з питань соціальної політики та охорони здоров'я та Департамент з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Цим же указом було ліквідовано Директорат з питань зовнішньої політики та Департамент соціальної політики та охорони здоров'я.

В Офісі Президента відзначили, що до першочергових завдань Жовкви належатиме координація співпраці з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Верховною Радою.

В ОП підкреслили, що «сьогодні події в глобалізованому світі, без сумніву, потребують ще більшої проактивності та ініціативності з нашого боку, саме тому Президенту потрібна максимально різностороння, професійна та своєчасна відповідна експертиза – у швидкому темпі та в професійній модерації».

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«Україна зацікавлена в розбудові рівноправної та взаємовигідної співпраці з усіма нашими партнерами у міжнародних відносинах. Системність цієї роботи є головною умовою для її успіху. Потенціал усіх владних інституцій України має бути використаний на сто відсотків для того, щоб ми могли забезпечити повноправну інтеграцію нашої держави до структур Євросоюзу та НАТО, як це й визначено Президентом Володимиром Зеленським», – зауважив керівник ОП Андрій Єрмак.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 19 травня звільнив Сибігу з посади посла України в Турецькій Республіці.

Ігоря Жовкву було призначено заступником керівника ОП 10 вересня 2019 року.