Зеленський призначив головою Кіровоградської ОДА Марію Чорну

Президент Володимир Зеленський призначив Марію Чорну головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №214/2021 глава держави підписав 27 травня, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Президента.

Зазначається, що Зеленський зустрівся з новопризначеною головою ОДА у п'ятницю в Офісі Президента та вручив їй службове посвідчення.

Він побажав Марії Чорній успіху на новій посаді та висловив переконання, що досвід роботи в облдержадміністрації та знання особливостей регіону допоможуть їй реалізувати багатий потенціал Кіровоградщини.

Як повідомлялося, Марія Чорна народилася 1974 року в Кіровоградській області. У 2003-му закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Винниченка (педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література), а у 2015 році – Кіровоградський національний технічний університет (управління фінансово-економічною безпекою).

Із 2002 до 2011 року працювала на різних посадах у Компаніївській районній державній адміністрації Кіровоградської області. У серпні 2011-го була призначена заступником начальника головного управління агропромислового розвитку – начальником управління економічної політики Кіровоградської ОДА. Із 2020 року обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

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Раніше Кіровоградську ОДА очолював Андрій Назаренко, якого Зеленський звільнив 15 квітня і призначив тимчасовим керівником регіону першого заступника голови ОДА Валерія Жалдака.

Фото: president.gov.ua