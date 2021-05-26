Зеленський призначив нового голову РДА на Дніпропетровщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Микиту Загрійчука головою Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.
Відповідне розпорядження №492/2021-рп від 26 травня опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
"Призначити Загрійчука Микиту Юрійовича головою Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області", - зазначається в документі.
Як повідомлялося, Президент 25 березня звільнив Віру Поклонську з посади голови Дніпровської РДА на Дніпропетровщині відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (реорганізація районної державної адміністрації — ред.).