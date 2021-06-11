Ткаченко скасував зустріч із наглядовою радою УКФ

Зустріч міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка з членами наглядової ради Українського культурного фонду не відбулася 8 червня, як попередньо планувалося.

Про це Ткаченко повідомив під час публічної дискусії щодо ситуації, яка склалася навколо УКФ, передає кореспондент Укрінформу.

"Я їх чекав у себе в четвер. Заздалегідь попередив усіх. Після того, як я дізнався, що половини з них з невідомих причин не буде, зустріч я відмінив. Спробую зустрітися з ними наступного тижня", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що робота Українського культурного фонду загалом не зупинилася. За його словами, проведено кілька конкурсів, і зараз оформлюються угоди на суми більше 400 млн гривень, тобто фонд продовжує виконувати планову роботу.

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Як повідомлялося, глава МКІП 8 червня планував обговорити із членами наглядової ради Українського культурного фонду ситуацію в УКФ.

Раніше Ткаченко заявляв, що криза щодо системи підходів управління Українського культурного фонду назрівала давно.

Голова наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак 7 червня склала повноваження «з огляду на ситуацію, що склалася, та власну громадську позицію про самовідведення чинної наглядової ради Українського культурного фонду».

Мудрак пропрацювала на посаді голови наглядової ради УКФ менш ніж два місяці. Наказ Міністерства культури й інформаційної політики про її призначення був підписаний 14 квітня.

4 червня директор Національного музею Богдана та Варвари Ханенків Катерина Чуєва також повідомила, що залишила наглядову раду Українського культурного фонду. Вона була призначена туди за квотою Міністерства культури та інформаційної політики.