Фестиваль мистецтва кіно для дітей "Чілдрен Кінофест" оголосив переможців

В Україні завершився 8-й фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків "Чілдрен Кінофест".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Цього року Гран-прі фестивалю за підсумками глядацького голосування отримала пригодницька стрічка "Полі" спільного виробництва Франції та Бельгії. Фільм розповідає про пригоди двох друзів – дівчинки та поні, якого вона звільняє від життя в неволі. 15 липня стрічка вийде в український прокат”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, цього року кінофестиваль уперше відбувся у гібридному форматі. Кінотеатральні покази у 23-х містах відвідали майже 17 тисяч глядачів. Онлайн-програму переглянули понад 8 тисяч глядачів по всій Україні. Переможців було оголошено на онлайн-церемонії закриття фестивалю 6 червня.

У межах фестивалю вп’яте відбувся Конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми від 7 до 14 років. Організатори отримали понад 180 заявок з усієї України, серед яких обрали 16 фіналістів. Звання Найкращого українського дитячого фільму року та нагороду в розмірі 15 тис. грн отримала робота "Мелісса" 14-річного Матвія Глазунова з міста Ізюм.

Найкращою стрічкою у категорії від 7 до 10 років стала анімація "БУЖОК і червона помада" 8-річної Єви Лисюк із Києва.

У категорії від 11 до 14 років були обрані Найкращий анімаційний фільм – "У пошуках друга" (Ірина Вертюк, 13 років, м. Миколаїв) та Найкращий ігровий фільм – "Зупини це!" (Аріна Горієва, 14 років, м. Дніпро). Переможці в цих категоріях отримали по 4 тис. грн.

Стрічка "Зупини це!" Аріни Горієвої отримала також Приз глядацьких симпатій, який присуджується за результатом голосування глядачів, та нагороду і розмірі 8 тис. грн.

Восени фільми-фіналісти можна буде переглянути на YouTube-каналі “Чілдрен Кінофесту”.

Повідомляється, що 9-й “Чілдрен Кінофест” відбудеться з 27 травня до 5 червня 2022 року.

Читайте також: Телепремія BAFTA назвала найкращі серіали та шоу

Як повідомляв Укрінформ, 8-й “Чілдрен Кінофест” відбувся з 28 травня до 2 червня року в кінотеатрах 23-х міст України, а також онлайн з 28 травня до 6 червня на сайті online.childrenkinofest.com. Місія фестивалю – розвивати в Україні традицію спільних сімейних переглядів кіно та залучати дітей до створення кінофільмів. Усі покази – безкоштовні.

Фестиваль організовано компанією "Артхаус Трафік" за підтримки Державного агентства з питань кіно.