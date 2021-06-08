Телепремія BAFTA назвала найкращі серіали та шоу
Ведучим 67-ї церемонії нагородження став британський комік Річард Айоаді, повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт премії.
Нагороду за найкращий драматичний серіал отримало шоу «Врятуй мене», найкращим мінісеріалом визнали «Я можу знищити тебе».
За найкращу чоловічу роль нагородили Пола Мескала («Нормальні люди»), за найкращу жіночу — Мікаелу Коел («Я можу знищити тебе»).
Нагороди за найкращі комедійні ролі дісталися акторці Еймі Лу Вуд «(«Статеве виховання») й акторові Чарлі Куперу («Ця країна»).
У номінації "Найкраща мильна опера і тривала драма" нагороду здобув серіал «Катастрофа», "Найкращий документальний серіал" — «Одного разу в Іраку», "Найкращий комедійний серіал" — «У дев’ятому номері».
Найкращим міжнародним проєктом визнано «Ласкаво просимо в Чечню», найкращою розважальною програмою — «Життя і рими», найкращим реаліті-шоу — The School That Tried to End Racism.
Премія BAFTA у телебаченні — щорічна нагорода, яка вручається Британською академією телебачення та кіномистецтва з 1955 року за визначні заслуги в галузі телебачення. Премія є аналогом американської нагороди "Еммі".
Фото: BAFTA