Телепремія BAFTA назвала найкращі серіали та шоу

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила переможців щорічної премії BAFTA у телебаченні (BAFTA TV Awards та BAFTA TV craft Awards).

Ведучим 67-ї церемонії нагородження став британський комік Річард Айоаді, повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт премії.

Нагороду за найкращий драматичний серіал отримало шоу «Врятуй мене», найкращим мінісеріалом визнали «Я можу знищити тебе».

За найкращу чоловічу роль нагородили Пола Мескала («Нормальні люди»), за найкращу жіночу — Мікаелу Коел («Я можу знищити тебе»).

Премію у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" здобув Малакі Кірбі («Голос змін»), у відповідній "жіночій" номінації — Рекі Айола («Ентоні»). Читайте також: Фестиваль американського кіно запускає майстер-класи з продюсерами й режисерами

Нагороди за найкращі комедійні ролі дісталися акторці Еймі Лу Вуд «(«Статеве виховання») й акторові Чарлі Куперу («Ця країна»).

У номінації "Найкраща мильна опера і тривала драма" нагороду здобув серіал «Катастрофа», "Найкращий документальний серіал" — «Одного разу в Іраку», "Найкращий комедійний серіал" — «У дев’ятому номері».

Читайте також: Гільдія кіноакторів США назвала переможців щорічної премії

Найкращим міжнародним проєктом визнано «Ласкаво просимо в Чечню», найкращою розважальною програмою — «Життя і рими», найкращим реаліті-шоу — The School That Tried to End Racism.

Премія BAFTA у телебаченні — щорічна нагорода, яка вручається Британською академією телебачення та кіномистецтва з 1955 року за визначні заслуги в галузі телебачення. Премія є аналогом американської нагороди "Еммі".

Фото: BAFTA