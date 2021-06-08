Черкаси стануть дев'ятим містом України, яке прийматиме фестиваль «Французька весна»

Наступного 2022-го року Черкаси стануть дев'ятим містом України, в якому проходять заходи фестивалю "Французька весна".

Про це за підсумками зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном повідомив у Фейсбуці перший заступник голови Черкаської обласної ради Роман Сущенко, передає Укрінформ.

За його словами, місцями проведення фестивалю стануть також Канів і Чигирин на Черкащині.

Візит французького дипломата на Черкащину, зауважив Сущенко, складався з двох частин - культурно-історичної та ділової - і тривав дві доби. Посол зустрівся з очільниками області та міста, провідними лікарями та менеджерами обласних медичних закладів, митцями, бізнесменами, фахівцями із сектору ІТ та громадськими діячами.

"Зокрема, у Будинку рад відбулися знайомство та конструктивна дискусія між французькою делегацією на чолі з Послом Етьєном де Понсеном та головою Черкаської обласної ради Анатолієм Підгорним і міським головою Анатолієм Бондаренком. Ми обговорили питання регіональної співпраці Франції та Черкащини. Конкретно йшлося про потенційні перспективні проєкти у сільському господарстві, обмін досвідом у сфері ефективних реформ з децентралізації, у т.ч. щодо запровадження в Україні інституту префектів, розвитку альтернативної енергетики та управління переробкою та утилізацією сміття", - поінформував заступник голови облради.

Окремо обговорили співпрацю у галузі культури та освіти, системі охорони здоров'я.

Крім Черкас, посол особливу увагу звернув на Ватутіне (альтернативна енергетика та утилізація сміття), Тальне, Смілу, Умань та інші міста області.

«Французька весна» — це щорічний фестиваль культури, який Французький інститут в Україні організовує із Посольством Франції в Україні з 2004 року. У 2021 році події фестивалю проводяться у Києві, Дніпрі, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Запоріжжі, Рівному та Харкові.

Фото: Роман Сущенко / Фейсбук