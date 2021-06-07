За програмою Translate Ukraine цьогоріч перекладуть 90 книжок

У межах програми підтримки перекладів Translate Ukraine 2021 року буде перекладено 90 українських книжок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Українського інституту книги, який оприлюднив рейтинг проєктів щодо перекладу української літератури іншими мовами.

Як зазначається, учасниками конкурсного відбору було подано 122 проєкти, 9 з яких було відхилено у зв'язку з їхньою невідповідністю вимогам Положення про програму підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами та у зв’язку з неможливістю реалізації проєктів заявниками відповідно до визначених термінів.

113 заявок, що відповідають вимогам Положення, отриманих від 72 учасників конкурсного відбору, було надіслано електронною поштою на електронні адреси членам Експертної ради з відбору проєктів.

В УІК повідомили, що в період з 19 до 31 травня члени Експертної ради здійснювали тематичне та змістовне оцінювання проєктів відповідно до критеріїв оцінювання та заповнювали індивідуальні оціночні відомості. 3 червня 2021 року відбулося засідання, в рамках якого члени Експертної ради розглянули сформовану на основі їхніх індивідуальних оціночних відомостей зведену оціночну відомість, затвердили результати оцінки проєктів та встановили мінімальний прохідний бал для проєктів – 51 бал.

«На підставі цього члени Експертної ради сформували пропозицію для Українського інституту книги щодо включення відібраних проєктів до переліку проєктів, які підтримуються у рамках програми підтримки перекладів 2021», - ідеться в повідомленні.

Відповідно до оприлюдненого списку з 90 проєктів, що отримали прохідний бал, 52 – це художня література, 21 – дитяча література, 13 – нон-фікшн, 4 – поезія.

Найбільшу кількість балів отримали заявки на переклади книжок Станіслава Асєєва, Софії Андрухович, Олесі Яремчук, Тамари Горіха Зерня, Андрія Любки, Гаськи Шиян, Лесі Українки, Андрія Лесіва та Романи Романишин, Івана Франка, Юрія Винничука, Люби Якимчук, Олега Сенцова. Крім них у переліку також Григорій Сковорода, Марко Вовчок, Іван Нечуй-Левицький, Валер’ян Підмогильний, Ліна Костенко, Василь Шевчук, Андрій Кокотюха, Вахтанг Кіпіані, Володимир Рафєєнко та інші.

Загалом підтримані проєкти перекладатимуть у 31 країні. Найбільше у Німеччині – 13 заявок, Болгарії − 12, США – 8, Польщі - 8, Македонії − 6, Ірані – 4, Литві – 4, Франції – 3, Монголії – 3.

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Як повідомляв Укрінформ, Український інститут книги запустив 2020 року програму Translate Ukraine і профінансував переклади понад півсотні українських книжок. В УІК заявили, що в 2021 році мають намір цю цифру подвоїти, адже цьогоріч у бюджеті на програму передбачено вже не 5 млн грн., а 10 млн грн.