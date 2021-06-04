У рамках КМКФ «Молодість» провели мистецький вечір із нагоди 80-річчя Богдана Ступки

У рамках ювілейного, 50-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» в українській столиці, в кінотеатрі «Оскар», відбувся мистецький вечір, присвячений 80-річчю від дня народження славетного актора Богдана Ступки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, в заході, зокрема, взяли участь художній керівник КМКФ «Молодість» Андрій Халпахчі, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, відомий кінорежисер Кшиштоф Зануссі, посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький.

«Це рік, коли батько міг би відзначити 27 серпня 80 років. Богдан Ступка – це ім’я, це насправді бренд України. Постать творчої людини має об’єднувати, надихати на благородні вчинки, на благородне життя, на суспільну активність», - підкреслив, відкриваючи вечір, син Богдана Ступки, теж актор Національного академічного театру імені Івана Франка, Остап Ступка.

Своєю чергою Андрій Халпахчі нагадав, що впродовж майже 10-ти років Богдан Сильвестрович був почесним президентом кінофестивалю «Молодість».

«Чим вирізняється великий актор? В кіно, за виразом Грети Гарбо, є обличчя, які бере камера і які не бере камера. Не взяти камерою Богдана Сильвестровича було неможливо, він завжди заповнював собою весь кадр», - підкреслив Халпахчі.

Водночас він зауважив, що в театрі Ступка зробив значно більше, а в кіно йому не вдалося зробити і частини того, що міг би.

Гість «Молодості» Кшиштоф Зануссі розповів, що їх зі Ступкою пов’язала робота в кіно і театрі.

«Я вперше почув Богдана Ступку, коли він грав польською мовою у фільмі «Вогнем і мечем» Єжи Гоффмана... А потім так склалося, що я створив для нього роль в картині «Серце на долоні», і за цю картину він отримав приз «кращого актора» на Римському фестивалі. Мене питали італійські друзі, де я знайшов такого гарного актора, якого вони не знали. Шкода, що Богдан не прорвався на світовий, європейський ринок, бо в його категорії такого актора постійно бракує», - сказав Зануссі.

Режисер додав, що мав конкретні плани задіяти Ступку в кількох своїх проектах, але, на жаль, це не вдалося. «І тому лишилось у мене таке відчуття, що я пізно спам’ятався, треба було раніше помітити і запрошувати Богдана, на 10 чи 20 років раніше, тому що він був абсолютно геніальним, унікальним актором. Знаєте, в актора є ремесло і є особистість. Він був перш за все цікавим як особистість, яка притягувала увагу тільки-но він з’являвся, незалежно від того, що саме він грав», - зазначив Зануссі.

А Олександр Ткаченко, звертаючись до кіноспільноти, зауважив, що кожен знає щось своє про Богдана Ступку. Але очевидно, що всі, хто з ним спілкувався – чи коли той був у кріслі міністра культури, чи директора театру, чи в якості видатного актора, - не могли не помітити риси, які, окрім його харизми, впадали в око.

"Це щирість і те, як він дивився тобі в очі. Це такий пронизливий погляд, через який виникало особливе відчуття спілкування з геніальним актором і людиною. Ми тепер вправі говорити про це. І я думаю, що ті заходи, про які ми говорили на зустрічі з Президентом, будуть здійснені напередодні і під час відзначення ювілею Богдана Сильвестровича. Ми маємо справу з видатною людиною, видатним митцем», - підкреслив Ткаченко.

Як зазначив Остап Ступка, наступними заходами в межах відзначення 80-річчя Богдана Ступки стануть відкриття барельєфа по вулиці Заньковецькій, де жив Богдан Сильвестрович, та паркової скульптори біля театру Івана Франка, вечір пам’яті 27 серпня, в день народження Богдана Сильвестровича.

Присутні на вечорі змогли переглянути кінохроніку, присвячену Богдану Ступці – монтаж із різних його ролей і різних фільмів, а також фільм «Із життя Остапа Вишні» (1991) режисера Ярослава Ланчака, в якому Ступка зіграв головну роль.

Організатор вечора – БО «Благодійний фонд Богдана Ступки» за підтримки Офісу Президента України, Державного агентства з питань кіно, Міністерства культури та інформаційної підтримки.

Як повідомляв Укрінформ, 50-ий ювілейний Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» стартував 29 травня і триватиме до 6 червня у гібридному форматі за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного агентства України з питань кіно та Київської міської державної адміністрації.