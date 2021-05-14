«Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія» вийшла онлайн

На онлайн-платформі Takflix вийшов останній фільм Юрія Іллєнка «Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія».

Про це Укрінформу повідомили у Takflix.

«Стрічка доступна на всіх територіях світу мовою оригіналу з англійськими субтитрами», - ідеться в повідомленні.

Історична драма «Молитва за гетьмана Мазепу» знята на кіностудії ім. Олександра Довженка у 2001 році. Її прем’єра відбулася у 2002 році на 52-му Берлінському кінофестивалі.

«Молитва за гетьмана Мазепу» стала першим повнометражним великобюдженим фільмом за роки Незалежності України. На його створення виділили понад 12 мільйонів гривень. Головні ролі у стрічці виконали Богдан Ступка та Людмила Єфіменко, а молодого Мазепу зіграв її син Пилип Іллєнко.

Сам режисер зазначав, що в основі сюжету - фантасмагоричні сни-історії про кривавий бенкет трьох великих примар європейської культури: Петра I, Карла ХІІ та гетьмана Мазепи на полі Полтавської битви 1709 року.

Тривалий час стрічка була недоступна для широкого перегляду. У 2010 році компанія «Іллєнко Фільм» випустила нову її версію, в якій скоротили хронометраж, покращили звук та додали авторські коментарі режисера, у яких він розповів як про історичне тло, так і про сам фільм.

Юрій Іллєнко (1936 - 2010) як оператор зняв фільм Сергія Параджанова «Тіні забутих предків», як режисер - фільми «Білий птах з чорною ознакою», «Криниця для спраглих», «Лебедине озеро. Зона».