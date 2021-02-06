У Верховині планують відкрити пам’ятник Сергію Параджанову

У Верховині, біля хати-музею «Тіні забутих предків», планують відкрити пам’ятник кінорежисеру Сергію Параджанову до 100-річчя від дня його народження.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив мешканець Верховини, письменник Василь Нагірняк на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Верховинський селищний голова Василь Мицканюк провів ділову зустріч із головою Всеукраїнської громадської організації «Вірменське товариство культурних зв’язків АОКС – Україна» Оленою Оганесян, кінорежисером Кареном Арустамяном, скульптором Ґраєром Мартиросяном, представником ГО «Вірменське товариство культурних зв’язків АОКС – Україна» Оксаною Сусяк та заступником голови Верховинської районної державної адміністрації Світланою Уршеджук. Олена Оганесян звернулася до селищного голови Василя Мицканюка з пропозицією відкрити на 100-річчя Сергія Параджанова біля хати-музею «Тіні забутих предків» у Верховині пам’ятник кінорежисеру», - повідомив Нагірняк.

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За його інформацією, селищний голова Верховини привітав таку ініціативу і запропонував Оганесян разом зі скульпторами представити на розгляд селищної ради ескіз пам’ятника.

«…Депутатський корпус селищної ради на сесійному засіданні прийме відповідне рішення з метою уславлення пам’яті геніального кінорежисера у Верховині, адже Параджанов не тільки створив шедевральний фільм, а й прославив гуцулів, гуцульський етнос, Гуцульщину на увесь світ», - зазначи Нагірняк.

Він зауважив, що кінорежисер відзняв на Верховинщині художній фільм «Тіні забутих предків», який є шедевром світового кіномистецтва. Через три роки, 9 січня 2024 року, громадськість відзначатиме 100-річчя від дня народження кінорежисера, лауреата Національної премії іменні Тараса Шевченка в галузі кіномистецтва.

«Тіні забутих предків» - український радянський художній фільм режисера Сергія Параджанова, відзнятий 1964 року на кіностудії імені Олександра Довженка. Екранізація однойменної повісті Михайла Коцюбинського.

Зйомки фільму здійснювалися в справжніх гуцульських хатах та околицях села Криворівні Верховинського району Івано-Франківської області. Саме тут Михайло Коцюбинський написав свою повість. У перший рік прокату фільм переглянули 8,5 млн глядачів.

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