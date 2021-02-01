Інститут нацпам‘яті презентував ролик про некрасівських козаків

Український інститут національної пам‘яті (УІНП) презентував четвертий ролик проєкту краєзнавчих лекцій «Український Південь» – про історію появи у степовій Україні некрасівського козацтва.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє пресслужба УІНП.

"Донські козаки не згодилися схилити голову під російським царатом і були вимушені шукати протекцію на землях Османської імперії, а саме на території сучасної Одещини. Донські козаки вирішили облаштуватися поруч з братами-запоріжцями, які ще раніше втекли сюди, на нижній Дунай від специфічної любові "старшого брата", - розповів начальник Південного міжрегіонального відділу УІНП Сергій Гуцалюк.

Ролик «Український Південь: Некрасівські козаки» розповідає про історію козацтва, яке оселилося на теренах сучасної Луганської та Донецької областей після антиросійського повстання. Його розробила студія ONYKO Films. Ініціаторами та координаторами інформаційно-просвітницької кампанії стали Південний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам'яті.

В УІНП нагадали, що проєкт краєзнавчих лекцій "Український Південь" покликаний деконструювати історичні міфи про заселення південної України, а також розповісти про ключову роль в освоєнні цих територій українцями.

Як повідомляв Укрінформ, Український інститут національної пам‘яті випустив уже три ролики в межах проєкту «Український Південь»: «Український Південь: мазепинці», присвячений історії переселення мазепинських козаків у південні регіони країни, «Український Південь: Історія Білгород-Дністровського», що розповідає строкату історію колишнього Аккермана, «Український Південь: рання історія Одеси», який розповідає про ранню історію Одеси та деконструює імперські міфи щодо віку міста.

Всього планується випустити п’ять відеороликів, що висвітлюють різні аспекти історії Південної України.