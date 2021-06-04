Фестиваль «Молодість» презентує три українські фільми-дебюти
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.
«Це фільми «Фаза» Миколи Засєєва, «Обійми мене» Каті Царик та «Мажорка» Маргарити Лукіч. Стрічки можна переглянути в київських кінотеатрах «Жовтень» та «Kino 42», а також онлайн», - ідеться в повідомленні.
«Фаза» — це історія про 10-річного хлопчика Ярика, який проводить останні літні дні в селі з мамою. Вона уникає будь-яких серйозних розмов із сином. Щоночі хлопчик чує, як вона ридає у своїй кімнаті через смерть чоловіка. Одного разу Ярик зі своїм сільським другом Ігорем бачать, нібито підліток убиває дівчину. Історія пошуку доказів злочину виявляється шляхом дорослішання Ярика та його спробою зробити перший крок назустріч матері. У ролях — Артем Грачов, Володимир Волков, Альона Османова, Влад Мамчур, Ніна Антонова.
Як повідомляв Укрінформ, 50-ий Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» стартував 29 травня і триватиме до 6 червня у гібридному форматі за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики, Державного агентства з питань кіно та Київської міської державної адміністрації. Під час фестивалю передбачається показ близько 200 стрічок у 21 секції.