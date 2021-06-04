Фестиваль «Молодість» презентує три українські фільми-дебюти

У Національній конкурсній програмі Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» 4 червня представлені три дебютні ігрові короткометражні стрічки, створені за підтримки Державного агентства з питань кіно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Це фільми «Фаза» Миколи Засєєва, «Обійми мене» Каті Царик та «Мажорка» Маргарити Лукіч. Стрічки можна переглянути в київських кінотеатрах «Жовтень» та «Kino 42», а також онлайн», - ідеться в повідомленні.

«Фаза» — це історія про 10-річного хлопчика Ярика, який проводить останні літні дні в селі з мамою. Вона уникає будь-яких серйозних розмов із сином. Щоночі хлопчик чує, як вона ридає у своїй кімнаті через смерть чоловіка. Одного разу Ярик зі своїм сільським другом Ігорем бачать, нібито підліток убиває дівчину. Історія пошуку доказів злочину виявляється шляхом дорослішання Ярика та його спробою зробити перший крок назустріч матері. У ролях — Артем Грачов, Володимир Волков, Альона Османова, Влад Мамчур, Ніна Антонова.

Фільм «Обійми мене» Каті Царик – це розповідь про молоду жінку, яка відчуває глибоку самотність, втамувати яку можуть лише обійми коханого. Не отримавши їх, вона втікає на один день з дому. У ролях — Вікторія Карпінська, Олег Загородній, Назар Кухаренко. Фільм «Мажорка» Маргарити Лукіч розповідає історію про підліткові стосунки. Саша з багатої родини, їй 13 років, і найбільше її турбує дружба з 14-річною Віленою. Усі захоплюються Віленою, але ніхто не знає, де вона живе і чим займається. Одного разу Саша запрошує подругу додому на вихідні. Дівчата гарно проводять час, поки Вілена не починає займати Сашине місце. У ролях — Марія Терешко, Софія Добродуб, Северин Голосняк, Ірина Рождественська, Олександра Соколовська, Ігор Лисюк. Переможців Національного конкурсу 50-го КМКФ «Молодість» буде оголошено 5 червня. Читайте також: На кінофестивалі «Молодість» відбулись українські прем’єри для людей із вадами зору та слуху

Як повідомляв Укрінформ, 50-ий Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» стартував 29 травня і триватиме до 6 червня у гібридному форматі за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики, Державного агентства з питань кіно та Київської міської державної адміністрації. Під час фестивалю передбачається показ близько 200 стрічок у 21 секції.