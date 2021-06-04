На кінофестивалі «Молодість» відбулись українські прем’єри для людей із вадами зору та слуху

На 50-му Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість» відбулися покази українських фільмів «Я працюю на цвинтарі» та «Пульс» із використанням аудіоописів та адаптованих субтитрів.

Як повідомили Укрінформу у пресслужбі фестивалю, спортивна драма «Пульс» вийшла зі звукоописом та розгорнутими субтитрами, прем’єра відбулася 2 червня в кінотеатрі «Оскар». Трагікомедія «Я працюю на цвинтарі» вийшла з аудіодескрипцією, фільм показали в «Жовтні» 2 червня», - ідеться в повідомленні.

"Ці технології допомагають людям з вадами зору та слуху мати доступ до відеоконтенту та отримати справжній синефільський досвід у кінотеатрах. Аудіодескрипція (або тифлокоментування, звукоопис, аудіоопис) коротко та містко описує предмет, дію або простір, яка заміщує або доповнює відсутню візуальну інформацію фільму для незрячої або слабозрячої людини. Адаптовані субтитри — це субтитри зі спеціальними позначками, символами та додатковим текстом. Розгорнуті субтитри, на відміну від звичайних, передбачають також текстовий опис звуків", - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що звукоопис і розгорнуті субтитри до фільму «Пульс» за фінансової підтримки Ощадбанку та Mastercard створила ініціатива «Доступне кіно» громадської організації «Боротьба за права» (Fight for right). Це єдина ініціатива, що професійно займається створенням доступних форматів фільмів для людей з вадами слуху та зору в Україні. В її доробку - понад 40 українських та іноземних кіноробіт. Загальна мета проєкту — зробити всі фільми, які виходять у кінотеатрах України, доступними для людей з порушеннями зору або слуху.

З 2024 року, за рішенням Єврокомісії, всі фільми, які вийдуть у прокат на території Євросоюзу, матимуть аудіодескрипцію.

Як повідомляв Укрінформ, спортивна драма «Пульс» режисера Сергія Чеботаренка розповідає історію української атлетки та чемпіонки Паралімпійських ігор Оксани Ботурчук. Фільм створений компанією KINOROB (входить до складу FILM.UA Group) за підтримки Міністерства культури України.

Прем’єра трагікомедії «Я працюю на цвинтарі» режисера Олексія Тараненка відбулася в межах міжнародного конкурсу кінофестивалю «Молодість». Головний герой, Саша, працює менеджером фірми, що займається встановленням пам’ятних надгробків. Він сповнений іронії та цинізму. У нього багато клієнтів, кожен з яких переживає горе. Але тепер його 14-річна дочка вирішує повернути батька у своє життя, у якому чоловіка довгий час не було.