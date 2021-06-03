Кінематографісти закликають депутатів «дати спокій» закону про мову

Відомі українські кінематографісти закликають народних депутатів «дати спокій закону про мову» і припинити спроби відтермінувати його норми.

Про це йдеться у відкритому листі, переданому Укрінформу.

«Ми, українські кінематографісти, закликаємо: дати, нарешті, спокій закону про мову; народних депутатів, незалежно від партійної приналежності, усвідомити персональну відповідальність за майбутнє країни й не голосувати за русифікаторські законопроєкти; українських громадян – у разі ігнорування владою цих вимог – бути готовими до рішучих дій для захисту нашої мови і держави», - наголошується в листі.

Його автори також підкреслили, що "медіапростір – один з найголовніших полів битви в російській гібридній війні проти України, у війні, котра є передусім війною за ідентичність".

“Вочевидь, тому Росія й проросійський олігархат в Україні завше спрямовували особливі зусилля саме на русифікацію засобів масової інформації. Ухвалення 2019 року довгоочікуваного закону про мову дозволило зупинити московську мовну експансію. Процес формування цілісного українського мовно-культурного простору має незаперечну суспільну підтримку та вирішальне значення для національної безпеки Української держави”, - зазначається в листі.

Кінематографісти нагадали, що 16 липня 2021 року набуває чинності частина 6 статті 23 закону про мову, яка передбачає, що фільми в Україні демонструються українською мовою. Це стосується й кінопрокату, й інтернет-платформ, і головне – телебачення, яке досі нав’язує глядачам фільми й серіали російською мовою.

“Однак 24 травня депутати монобільшості Микита Потураєв та Євгенія Кравчук, а 28 травня – Олександр Санченко, зареєстрували законопроєкти №5554 і №5554-1, які в разі прийняття відкладають вступ у дію цієї норми на невизначене післякарантинне майбутнє», - підкреслюється в листі.

У зв'язку з цим спільнота українських кінематографістів заявляє, що спроба зірвати вступ у дію з 16 липня норми закону про демонстрування фільмів українською мовою є актом підтримки російської гібридної агресії проти України.

“Намагання виправдати цю спробу коронавірусом не витримує жодної критики, це просто кумедно. Так само як і твердження, що телеканалам не вистачає україномовних фільмів для заповнення ефіру. Це мізерно, нікчемно та підло, ми усі знаємо, що це неправда. Щоб виконати закон, достатньо озвучити українською мовою хоча б ті фільми, які згадані депутати й олігархічна телеіндустрія збиралися нав’язувати російською. Для мільярдерів-власників цих телеканалів витрати на таке озвучення – копійки”, - наголошується в листі.

На переконання його авторів, кожен із депутатів, який підтримає згадані русифікаторські законопроєкти, відверто стане на бік ворожого Кремля, і жодні вказівки«згори» чи партійна дисципліна не можуть виправдати зраду національних інтересів.

Читайте також: Більшість українців підтримують державну мовну політику

Лист підписали: Ірма Вітовська, заслужена артистка України, акторка; Олег Сенцов, кінорежисер, сценарист; Наталія Ворожбит, кінорежисерка, сценаристка; Ахтем Сеітаблаєв, кінорежисер, актор; Олесь Санін, кінорежисер, сценарист, актор; Валентин Васянович, режисер, сценарист, кінооператор, продюсер; Ірина Цілик, кінорежисерка, сценаристка, письменниця; Наріман Алієв, кінорежисер, сценарист; Римма Зюбіна, актриса, телеведуча, громадська діячка; Павло Ар‘є, сценарист, драматург; Микола Засєєв, кінорежисер, сценарист; Володимир Тихий, режисер, сценарист; Жанна Максименко-Довгич, кінорежисерка, сценаристка, голова Української гільдії режисерів; Юлія Мироненко, кінорежисерка, сценаристка, письменниця; Єлизавета Сміт, кінорежисерка, продюсерка; Іван Сауткін, кінорежисер, власник арт-резиденції; Максим Курочкін, драматург, сценарист; Артем Мостовий, звукорежисер; Володимир Войтенко, голова правління Спілки кінокритиків України; Ольга Журба, режисерка; Юрій Шевчук, директор Українського кіноклубу Колумбійського університету; Петро Цимбал, режисер монтажу, продюсер; Микола Базаркін, режисер монтажу; Жанна Озірна, режисерка; Ірина Стеценко, кінорежисерка, саундпродюсерка; Надія Коваль, режисерка, сценарист.