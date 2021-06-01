У Києві відкрили меморіальну дошку на честь Мирослава Скорика

У столиці 1 червня відкрили меморіальну дошку на честь видатного українського композитора Мирослава Скорика.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МКІП, захід відбувся у Національній музичній академії України ім. П. Чайковського.

«Рівно рік минув, як Мирослава Михайловича не стало. Його музика продовжує лунати всюди, а ім’я закарбовано у світову культуру. Музичні твори Скорика є надбанням, яким пишаєшся. І до прослуховування яких хочеться повертатися знову і знову. Просто до мурах», - сказав на церемонії міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, українське композиторство завжди було сильним, стрімким і чуттєвим.

«Це надінтелектуальна праця, яка потребує підтримки. В тому числі за допомогою екосистеми, яка стала б рушієм для реалізації змін як всередині країни, так і на міжнародній арені. І те, що музична академія Чайковського увійшла до списку «Великої реставрації» та отримає фінансування у 350 млн грн у 2021 році - внесок для її розвитку», - зазначив Ткаченко.

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Він додав, що МКІП разом з Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти працює над тим, щоб була заснована державна премія у музичній сфері імені Мирослава Скорика. «Уряд вже схвалив відповідний законопроєкт. Очікуємо на прийняття законодавчих змін, аби заснувати її, та вже розробляємо положення і критерії», - повідомив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня Кабінет Міністрів підтримав проєкт закону «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про державні нагороди», яким передбачене заснування Державної премії України імені Мирослава Скорика у галузі музичного мистецтва.

Фото: mkip.gov.ua