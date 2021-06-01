У Національній бібліотеці для дітей запустили програму літніх читань «БЕZмеж»

У Національній бібліотеці України для дітей відзначили Міжнародний день захисту дітей відкриттям програми літніх читань 2021 «БЕZмеж».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб маленькі читачі з радістю йшли до бібліотек по всій Україні. Повернення моди на читання, трансформація бібліотек на сучасні та технологічні – ось пріоритети МКІП», - сказала заступниця міністра культури та інформаційної політики Лариса Петасюк, відкриваючи захід.

У рамках відзначення Міжнародного дня захисту дітей організатори влаштували для відвідувачів низку цікавих заходів. Зокрема, вони підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Книга і діти, екологія і світ», вручили подарункові набори книжок для поповнення бібліотек при закладах, де відбувають покарання неповнолітні громадяни України, у межах програми «Книга дарує свободу» та вакцинація читанням «Вірусна місія НБУшки».

Бібліотекарі влаштували для читачів креативні виступи, а також провели конкурс малюнків «Намалюй свою мрію».

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Відбулася презентація змагань за титул «Лідер читання-2021», концерт талант-центру «М’юзіСмузі», а також знайомство з роботом бібліотекарем «НП Лукаш» від компанії «Нова пошта».

Діти за бажанням узяли участь у зеленій акції «Квітничок» від Академії Чомусиків, розважалися у творчих майстернях у літньому дворику, фоє, селфі-зонах, виставкових просторах.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні та світі 1 червня традиційно відзначається День захисту дітей. Свято було засновано у 1949 році за рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. Уперше відзначалося у 1950 році в 51 країні світу.

В Україні День захисту дітей відзначається згідно з указом Президента від 30 травня 1998 року.