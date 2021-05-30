В американських кінотеатрах скасували маски для COVID-щеплених

Три найбільші мережі кінотеатрів у США скасували норму щодо обов’язкового носіння масок для відвідувачів, які повністю отримали щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NBC News.

Представники кіномереж AMC Entertainment, Cinemark та Regal Cinemas також повідомили на власних вебсайтах, що відвідувачам, які ще не щеплені повністю, буде запропоновано продовжувати носити захисні маски. Всі три мережі заявили, що дотримуватимуться державних та місцевих стандартів щодо носіння масок, які можуть відрізнятися в окремих штатах.

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Решта заходів соціального дистанціювання та протоколи щодо очищення приміщень залишаться чинними.

Кінопокази поновлюють у США після тривалого закриття, пов'язаного з пандемією. Минулого тижня кіностудії та театральні мережі у США розпочали промокампанію з метою залучити глядачів - "Великий екран повернувся".

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 30 травня зафіксували 170 637 911 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 548 837 смертей, одужали 152 619 598 осіб.

Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images