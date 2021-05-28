Церемонію вручення премії «Оскар» перенесли

Американська кіноакадемія перенесла дату проведення 94-ї церемонії вручення премії «Оскар» з 27 лютого на 27 березня 2022 року.

Про це повідомляється на сайті премії, передає Укрінформ.

«Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук і ABC сьогодні оголосили, що 94-а церемонія вручення Оскара перенесеться на неділю, 27 березня 2022 року», - йдеться у заяві.

Водночас організатори не виключають, що і ця дата може бути перенесена. Причина цього не уточнюється.

Шоу, яке транслюватиметься в прямому ефірі на телеканалі ABC із Dolby Theatre в Голлівуді, спочатку планувалося на 27 лютого 2022 року.

Відповідно до графіка, опублікованого Академією, 21 грудня 2021 року буде оголошено список фільмів, що увійшли до шортлиста премії, а 8 лютого 2022 року буде оголошено номінантів на "Оскар" у всіх категоріях.

Організатори зазначили, що чинними залишаються зміни щодо вимог до учасників, які взяли участь в минулому році через пандемію коронавірусу: до відбору допускаються фільми, які були показані онлайн.

Як повідомляв Укрінформ, цьогорічна церемонія "Оскара" була відкладена на два місяці через пандемію COVID-19 й відбувалася одночасно в двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса та у знаменитому Dolby Theatre.

Найкращим фільмом 2020-го року було визнано «Землю кочівників» режисерки Хлої Чжао.

Звання найкращого актора здобув Ентоні Гопкінс (“Батько”), а найкращою актрисою стала Френсіс Мак-Дорманд (“Земля кочівників”).