Комедія «Школа хороших дружин» із Жульєт Бінош вийде в український прокат у липні

Про це повідомляє компанія-дистриб'ютор «Артхаус Трафік», а також презентує офіційний український трейлер, передає Укрінформ.

«У головній ролі – Жульєт Бінош («Англійський пацієнт», «Шоколад», «Нестерпна легкість буття»)», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, акторами другого плану в фільмі виступили такі французькі зірки, як Йоланда Моро («Амелі», «У будинку»), Ноемі Львовскі («Шоколад»), Едуар Бер («Астерікс і Обелікс», «Поліна і таємниця кіностудії»). За свої ролі вони отримали номінації на Премію «Сезар».

Режисер стрічки – лауреат премій «Сезар» Мартен Прово («Поцілунок Беатріс», «Серафина з Санліса»). Оператор - Гійом Шиффман («Артист», «Молодий Годар»), лауреат премій BAFTA і «Сезар», номінант на «Оскар».