Комедія «Школа хороших дружин» із Жульєт Бінош вийде в український прокат у липні

Комедія «Школа хороших дружин» із Жульєт Бінош вийде в український прокат у липні

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Укрінформ
Першого липня на екрани українських кінотеатрів вийде французька комедія «Школа хороших дружин».

Про це повідомляє компанія-дистриб'ютор «Артхаус Трафік», а також презентує офіційний український трейлер, передає Укрінформ. 

«У головній ролі – Жульєт Бінош («Англійський пацієнт», «Шоколад», «Нестерпна легкість буття»)», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, акторами другого плану в фільмі виступили такі французькі зірки, як Йоланда Моро («Амелі», «У будинку»), Ноемі Львовскі («Шоколад»), Едуар Бер («Астерікс і Обелікс», «Поліна і таємниця кіностудії»). За свої ролі вони отримали номінації на Премію «Сезар».

Режисер стрічки – лауреат премій «Сезар» Мартен Прово («Поцілунок Беатріс», «Серафина з Санліса»). Оператор - Гійом Шиффман («Артист», «Молодий Годар»), лауреат премій BAFTA і «Сезар», номінант на «Оскар».

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«Школа хороших дружин» стала лауреатом Премії «Сезар» 2021 за найкращий дизайн костюмів.

Це історія про те, як у своїй школі для домогосподарок Полетта вчить жінок бути вірними дружинами та берегинями сімейного затишку. Але напередодні травня 1968 року все йде шкереберть: її справа на межі банкрутства, а над Францією віє дух свободи, який от-от сколихне патріархальний світ.

Прем’єра стрічки в Україні відбулася на фестивалі «Французька весна».

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