Комедія «Школа хороших дружин» із Жульєт Бінош вийде в український прокат у липні
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Укрінформ
Першого липня на екрани українських кінотеатрів вийде французька комедія «Школа хороших дружин».
Про це повідомляє компанія-дистриб'ютор «Артхаус Трафік», а також презентує офіційний український трейлер, передає Укрінформ.
«У головній ролі – Жульєт Бінош («Англійський пацієнт», «Шоколад», «Нестерпна легкість буття»)», - ідеться в повідомленні.
«Школа хороших дружин» стала лауреатом Премії «Сезар» 2021 за найкращий дизайн костюмів.
Це історія про те, як у своїй школі для домогосподарок Полетта вчить жінок бути вірними дружинами та берегинями сімейного затишку. Але напередодні травня 1968 року все йде шкереберть: її справа на межі банкрутства, а над Францією віє дух свободи, який от-от сколихне патріархальний світ.
Прем’єра стрічки в Україні відбулася на фестивалі «Французька весна».