Стало відомо, коли вийде останній сезон «Паперового будинку»

Стрімінгова платформа Netflix заявила, що перша частина п’ятого й останнього сезону серіалу «Паперовий будинок» вийде 3 вересня цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Deadline.

У Netflix додали, що друга частина серіалу вийде вже 3 грудня.

«Коли ми почали писати сценарій п'ятого сезону в розпал пандемії ( коронавірусу – ред.), ми відчували, що повинні змінити те, що очікувалося від сезону з десяти епізодів. Ми використовували всі можливі інструменти, щоб створити відчуття фіналу. Ми вирішили працювати в надзвичайно агресивному жанрі», - заявив творець серії Алекс Піна.

За його словами, у другій частині приділятиметься більше уваги емоційному стану персонажів.

Зазначається, що Netflix також випустив тизер п'ятого сезону в режимі slow-motion.

Серіал «Паперовий будинок» знятий у жанрі кримінальної драми. Дія розгортається навколо групи авантюристів на чолі з професором, що планують пограбування Іспанського королівського монетного двору.

Як повідомляв Укрінформ, стрімінговий портал Netflix заявив, що у телесеріалу «Бріджертони» будуть зняті ще два сезони.

Фото: Netflix