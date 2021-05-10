Netflix і Amazon оголосили бойкот «Золотому глобусу»

Стрімінгові платформи Netflix та Amazon Studious, а також американська актриса Скарлетт Йоганссон оголосили бойкот Голлівудській асоціації іноземної преси (HFPA) у зв’язку з «відсутністю інклюзивності».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Deadline.

Так, згадані компанії відмовилися висувати свої фільми та серіали на премію "Золотий глобус".

Очільник Netflix Тед Сарандос заявив, що платформа не працюватиме з HFPA, доки асоціація не «розв'яже проблему інклюзивності»: «Ми припиняємо будь-яку діяльність з цією організацією, поки не відбудуться більш суттєві зміни», – сказав він.

У повідомленні звертається увага на те, що наразі серед 86 членів цієї асоціації немає жодного темношкірого.

Водночас 6 травня у HFPA проголосували за реорганізацію, спрямовану на різноманітність. Рішення підтримали 75 із 86 осіб. До кінця 2021 року до складу асоціації пообіцяли набрати не менше 20 нових членів, зробивши акцент на темношкірих представниках, а протягом півтора року - збільшити загальну кількість членів HFPA на 50%.

Утім, в Netflix вирішили, що й цього недостатньо: глава стрімінгового сервісу заявив, що вжиті заходи «не розв'яжуть проблему інклюзивності» в асоціації, а також питання «відсутності чітких стандартів того, як повинні діяти її представники».

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Глава Amazon Studios Дженніфер Салком виступила з аналогічною заявою. «Ми не працюємо з HFPA відтоді, як ці проблеми були озвучені вперше. Як і вся індустрія, ми чекаємо щирого та істотного рішення, перш ніж рухатися далі».

За словами Скарлетт Йоганссон, вона вже тривалий час не співпрацює з HFPA через, зокрема, «сексистські питання від членів HFPA і зауваження, які межують з домаганнями».

Президент асоціації Алі Сар вже відреагував на заяву Netflix: «Хочемо запевнити, що старанно працюємо над кожним із проблемних напрямків. Наш план відображає думку як наших прихильників, так і наших критиків. Ми щиро віримо в те, що він приведе нас до значних реформ, а вся індустрія зможе цим пишатися».