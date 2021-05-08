Серіал «Локі» переніс дату прем'єри

Прем'єра телесеріалу "Локі" від студії Marvel відбудеться на Disney Plus не 11 червня 2021 року, як анонсували раніше, а вже 9-го.

Як передає Укрінформ, про це інформує портал Variety.

Зірка "Локі" Том Гіддлстон оголосив, що компанія Disney Plus зміщує дату виходу з 11 на 9 червня.

Щотижневі серії "Локі" виходитимуть по середах замість звичного розкладу - по п'ятницях.

"Я помітив, що у цих довгих монтажах супергероїв Локі, як правило, трохи виключається, хоча, можливо, він і сам неймовірно героїчний - хитрий, чарівний, я міг би продовжувати. Але можливо ... чому б мені просто не довести це вам? Середа - це нова п’ятниця", - розповів Гіддлстон кінофанатам у відеозверненні.

Фото: Disney+