Продовження фільму «Чорна пантера» отримало назву
Укрінформ
Американська кіностудія Marvel оприлюднила назву продовження картини "Чорна пантера". Сиквел отримав назву "Чорна пантера: Ваканда назавжди", 8 липня 2022 року він вийде у прокат.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті кіностудії Marvel.
Як зазначається, новий фільм буде надалі досліджувати світ та персонажів, представлених у картині раніше.
Новий фільм сценариста та режисера картини "Чорна пантера" Раяна Куглера вийде у прокат 8 липня 2022 року.
Фото: themessagemovement.com