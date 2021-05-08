Продовження фільму «Чорна пантера» отримало назву

Американська кіностудія Marvel оприлюднила назву продовження картини "Чорна пантера". Сиквел отримав назву "Чорна пантера: Ваканда назавжди", 8 липня 2022 року він вийде у прокат.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті кіностудії Marvel.

Як зазначається, новий фільм буде надалі досліджувати світ та персонажів, представлених у картині раніше.

Новий фільм сценариста та режисера картини "Чорна пантера" Раяна Куглера вийде у прокат 8 липня 2022 року.

Фото: themessagemovement.com