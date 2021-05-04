Marvel назвала дату прем’єри нового фільму зі всесвіту «Месників»

Американська студія Marvel заявила, що прем’єра фільму «Вічні» запланована на 5 листопада цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Entertainment Weekly.

Також студія показала перший трейлер до самої стрічки «Вічні» з голлівудськими акторками Анджеліною Джолі й Сальмою Гаєк.

Зазначається, що до кінця цього року ще слід очікувати фільми «Чорна вдова» (9 липня), «Шанґ-Чі та Легенда Десяти Кілець» (3 вересня) та «Людина-павук: нема шляху додому» (17 грудня).

Як повідомляв Укрінформ, в основному конкурсі фестивалю документального кіно «Артдокфест/Рига» два з чотирьох призів отримали фільми українських авторів. Переможців фестивалю оголосили в понеділок увечері.

Фото: Marvel