Безос продав акцій Amazon іще майже на $2 мільярди

Найбагатша людина у світі Джефф Безос продав акцій заснованої ним компанії Amazon на суму близько 1,95 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Так, у понеділок Безос продав акцій на суму близько 1,27 млрд дол., а у вівторок ще на близько 684 млн доларів.

Представники Amazon поки що не прокоментували новину.

Зазначається, що у лютому минулого року Безос продав акцій Amazon на суму близько 4,1 млрд доларів та у листопаді 2020 року - на суму понад 3 млрд доларів.

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Раніше засновник Amazon заявляв, що щороку продаватиме акції компанії на суму близько 1 мільярд доларів, аби інвестувати гроші у свою космічну компанію Blue Origin.

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Як повідомляв Укрінформ, компанія Blue Origin, що належить Безосу, оголосила, що 20 липня здійснить пілотований запуск ракети New Shepard з туристами на борту.