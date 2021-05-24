На Одеській кіностудії завершили зйомки короткометражного фільму «Помідорчик» за мотивами оповідання письменниці Олени Андрейчикової.

Про це повідомляє пресслужба компанії Odesa Film Production, передає Укрінформ.

"Напередодні дня народження Одеської кіностудії її дочірня компанія Odesa Film Production завершила зйомки короткометражного проєкту «Помідорчик» за оповіданням одеської письменниці Елена Андрейчикова (реж. Надія Шмельова)", - йдеться у повідомленні.

На Одеській кіностудії завершили зйомки короткометражного фільму «Помідорчик»/Фото: Адель Улокіна

За сюжетною фабулою, героїня стрічки Олена, яку зіграла аристка Даша Трегубова, закохана в молодого фітнес-тренера Романа (артист Макс Девізоров). Пара вже зняла квартиру. Олена вагітна третьою дитиною, мріє про весілля.

Але як Олені розповісти про ці перипетії своєму батькові, який звик контролювати все її життя і щиро вважає, що краще знає, як "має стати щасливою його Оленочка"?

Автори короткометражки не повідомляють, чи пропонуватимуть картину відбірковій комісії 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю, що формуватиме програму Національного конкурсу.

Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль, що відбудеться 14 - 21 серпня, приурочений до 30-річчя незалежності України, тож у фокусі ОМКФ - українське кіно.

23 травня Одеській кіностудії виповнилось 102 роки від заснування.

Фото: Адель Улокіна