На Євробаченні-2021 закрили лінії для голосування

У Нідерландах закінчилося голосування за фіналістів міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нідерландах.

Наразі триває голосування за цьогорічного переможця конкурсу.

Як повідомляв Укрінформ, у нідерландському місті Роттердам у комплексі Ahoy стартував Гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021".

У другому півфіналі 20 травня взяли участь представники 17 країн. За підсумками голосування у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.

18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A. Тоді, окрім України, до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.