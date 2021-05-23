Євробачення-2021: журналісти з Франції та Італії влаштували танці на підтримку учасників

У нідерландському Роттердамі в пресцентрі, що в будівлі Ahoy, журналісти з Франції, тримаючи великий прапор країни на підтримку французької співачки Барбари Праві, почали співати її пісню «Voilà».

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, представниця Франція виступала одразу після українського гурту Go_A під номером 20.

Також запалювали пресцентр італійські журналісти. Вони танцювали, тримали телефони наче мікрофони та підспівували гурту "Måneskin", який представляє Італію.

Як повідомляв Укрінформ, у нідерландському місті Роттердам у комплексі Ahoy стартував Гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021".

Всього у фіналі можна побачити виступи 26 країн. Одночасно у залі можуть перебувати 3 500 осіб, які мають негативний тест на коронавірус.

У другому півфіналі 20 травня взяли участь представники 17 країн. За підсумками голосування у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.

Окрім того, до фіналу шоу автоматично проходять п'ять країн - засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія, а також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.

18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A. Тоді, окрім України, до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.