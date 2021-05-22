У нідерландському місті Роттердам у комплексі Ahoy стартував Гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021".

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, всього у гранд-фіналі можна побачити виступи 26 країн.

Першою з піснею «El Diablo» виступає Елена Цагріну з Кіпру.

Представники України, гурт Go_A з піснею "Шум", виступатимуть у другій частині фіналу конкурсу під номером 19.

Варто зазначити, що одночасно у залі можуть перебувати 3 500 осіб, які напередодні здали тест на коронавірус.

Більшість фанатів Євробачення святково вбралися. Дехто вдягнув блискучі костюми та сукні, інші кумедні шапки та перуки. Також багато хто приїхав до комплексу Ahoy із прапорами країн за представника якої вболівають.

У Нідерландах стартував фінал Євробачення-2021 // Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, у другому півфіналі 20 травня взяли участь представники 17 країн. За підсумками голосування у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.

Окрім того, до фіналу шоу автоматично проходять п'ять країн - засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія, а також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.

18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A. Тоді, окрім України, до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.