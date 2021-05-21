Визначилися всі фіналісти Євробачення-2021

Стали відомі всі учасники фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2021, який відбувається в нідерландському Роттердамі.

Як повідомляє Укрінформ, у другому півфіналі взяли участь представники 17 країн.

За підсумками голосування, у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.

Окрім того, до фіналу шоу автоматично проходять п'ять країн - засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. А також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A.

Тоді, окрім України, до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.

Фінал пісенного конкурсу відбудеться 22 травня.

Фото: eurovision.tv