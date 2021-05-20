У Нідерландах стартував другий півфінал Євробачення-2021

У нідерландському Роттердамі розпочався другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2021.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, у півфіналі беруть участь представники 17 країн, десять із них вийдуть у фінал.

Окрім того, до фіналу шоу автоматично проходять п'ять країн - засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. А також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A.

Go_A із піснею "Шум" вийшов у фінал. Також до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.

Фінал пісенного конкурсу відбудеться 22 травня.