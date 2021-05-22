Сценічні образи Євробачення-2021: Шуби проти коротких спідниць

Головні тренди стилю учасників конкурсу та як проходила генеральна репетиція.

У Роттердамі, де цього року проходить пісенний конкурс «Євробачення-2021», активно готуються до гранд-фіналу, що відбудеться ввечері у суботу, 22 травня. На сцену комплексу Ahoy вийдуть представники 26 країн.

За результатами першого півфіналу 18 травня у фінал вийшли український гурт Go_A з піснею "Шум", а також виконавці з Азербайджану, Бельгії, Ізраїлю, Кіпру, Литви, Мальти, Норвегії, Росії та Швеції.

Після другого півфіналу 20 травня до них доєдналися представники з Албанії, Болгарії, Греції, Ісландії, Молдови, Португалії, Сан-Марино, Сербії, Фінляндії та Швейцарії.

Крім того, до фіналу шоу автоматично проходять виконавці з п'яти країн-засновниць конкурсу (Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина і Франція), а також із держави, яка приймає конкурс, тобто Нідерландів.

Комплекс Ahoy у суботу збере і 3 500 вболівальників (із обов’язковим негативним тестом на коронавірус).

А журналісти мали змогу побачити номери та сценічні образи цьогорічних учасників уже під час генеральної репетиції, що відбулася напередодні, 20 травня. Отже, яким буде гранд-фінал? У які сукні, костюми та кольори вбралися учасники конкурсу та хто робить зачіски артистам.

ЧОРНО-БІЛІ ТА БЛИСКУЧІ

Головна сцена Євробачення-2021 оживає під оплески. Журналісти фільмують генеральну репетицію гранд-фіналу Євробачення-2021. На сцені у короткій блискучій сукні з піснею «El Diablo» з’являється запальна білявка Елена Цагріну з Кіпру, яка у суботу співатиме першою.

Її виступ викликає бурхливі емоції у чоловічої частини журналістів та операторів. Однак згодом на сцену виходить ще одна пристрасна білявка, також вдягнута у коротку блискучу сукню, - представниця Молдови Наталія Гордієнко. Вона виступатиме із піснею «Sugar» під номером 14.

Наталія Гордієнко

Гордієнко є підопічною російського артиста Філіпа Кіркорова. У соцмережах уже почали обговорювати, що номер молдовської виконавиці та її сценічний образ доволі схожі за стилем на виступ Ані Лорак на Євробаченні-2008.

Схожі навіть хлопці у чорному одязі, що танцюють навколо Гордієнко і Лорак. Щоправда у номері представниці Молдови танцюристи вбралися у класичні чорні костюми на голий торс.

Власне, чорний та білий кольори стали головними на цьогорічному конкурсі.

Гурт із Бельгії Hooverphonic із піснею «The Wrong Place», який виступатиме під номером 4, обрав для сценічного одягу класичний чорний, лише у солістки трохи виблискує сукня, а завершують її образ високі чоботи. Цей бельгійський гурт доволі відомий та існує вже 25 років. Музику Hooverphonic можна почути у фільмах та серіалах, зокрема «CSI» та «Академія Амбрелла» .

Hooverphonic

Чорне вбрання від Готьє для виступу обрала і представниця Франції Барбара Праві. У корсеті з відкритими плечима та класичних штанях вона співатиме пісню «Voilà» під номером 20.

Барбара Праві

Її виступ викликає бурхливу реакцію пресцентру та глядачів. Барбару Праві вже охрестили сучасною Едіт Піаф. Власне сама артистка неодноразово говорила, що надихається творчістю легендарної співачки.

Go_A

Француженка у фіналі виступатиме одразу після українського гурту Go_A, який вийде на сцену під номером 19. Солістка гурту Катерина Павленко —також у популярному цього року на конкурсі Євробачення чорному, але поверх нього вдягнута у зелену волохату шубу, яка стала яскравою родзинкою виступу. Ще один цікавий аксесуар у вбранні Катерини – браслет-рукавичка зі сталевих ланцюгів. Виступ Go_A став одним із найзапальніших під час першого півфіналу конкурсу, журналісти у пресцентрі танцювали під їхню пісня «Шум».

У білій шубі та ланцюгах під номером 22 співатиме TIX із Норвегії з піснею «Fallen Angel». На сцені він в образі янгола, який ланцюгами прикутий до демонів.

TIX

Ніби справжні демони, у чорному та з темним макіяжем, – такий вигляд мають представники Фінляндії, гурт Blind Channel. З піснею «Dark Side» рокери виступатимуть під номером 16.

Музиканти кажуть, що «Dark Side» – це вечірка у темряві, яка має звільнити розум та відкрити інші його сторони.

Дуже позитивним, як і сам виконавець, є виступ представника Німеччини Jendrik із піснею «I Don't Feel Hate», його номер 15.

На сцену хлопець вийде у чорній кофті, синіх штанях та рожевому піджаку. Виступ супроводжуватиме дівчина, вдягнена у костюм руки, що показує знак перемоги. У перервах між репетиціями співак забіг у пресцентр привітатися з журналістами з Німеччини, з якими ми працюємо за одним великим столом. Задравши ноги на стілець, він почав давати коментарі німецькою, посміхатися, з усіма фотографуватися. Дотримуючись коронавірусної, безпечної дистанції робимо разом фото. Питаюся, як почувається перед гранд-фіналом.

Jendrik

«Я з нетерпінням очікую фіналу», - сказав Jendrik. А ще зазначив, що йому дуже шкода, що через коронавірус не може зустрітися та ближче познайомитися з іншими артистами.

САЛОН КРАСИ І КРИШТАЛЕВИЙ МІКРОФОН

Над образами виконавців працює ціла армія стилістів. Дехто приїздить зі своєю командою, інші довіряють свою голову цьогорічному офіційному партнеру Євробачення-2021 - Moroccanoil. Бренд виступає лідером у галузі професійних засобів із догляду за волоссям. Однак їхні стилісти роблять зачіски не лише артистам, а й журналістам. Просто у пресцентрі облаштували мінісалон краси. Про таку опцію для ЗМІ я дізналася від французького колеги, який одразу записав мене на зачіску. Першого разу стиліст із Лондона зробила мені кучері, другого - витягнула волосся у пряме.

Однак це ще не всі приємні бонуси. Спонсор виявився дуже щедрим. Усім журналістам дарують велику сумку засобів догляду за волоссям. Також тричі можна взяти участь у розіграші призів. На барабані, зокрема, розігруються фен, плойка для волосся, шампуні та кондиціонери. Мені пощастило двічі. Колеги з Німеччини жартували, що заздрять моїй удачі, адже вони нічого не виграли. Щоправда, я так і не зрозуміла навіщо лисим колегам фен чи плойка. Команда Moroccanoil пояснює, такий сервіс вирішили створити, щоб кожен міг відчути себе особливим на конкурсі. До того ж втомленим журналістам нема коли вкладати волосся. А у руках стилістів можна трохи розслабитися та отримати легкий масаж голови після напруженої біганини за сенсаціями.

Також у мінісалоні краси зберігається справжній кришталевий мікрофон, за який змагаються учасники пісенного конкурсу. Після зачіски кожен охочий може зробити фото зі статуеткою.

Дункан Лоуренс

ПОВЕРНЕННЯ МУЗИКИ ПОПРИ ПАНДЕМІЮ

Переможець Євробачення-2019 нідерландський співак Дункан Лоуренс дуже засмутив шанувальників, адже через позитивний експрес-тест на коронавірус він не зможе наживо виступити у гранд-фіналі пісенного конкурсу. Виконавець дуже розчарований такою ситуацією, однак радіє, що має легкі симптоми хвороби.

Усі учасники конкурсу, так само як і журналісти, кожні 48 годин роблять тести на коронавірус. Минулого понеділка Дункан Лоуренс мав негативний результат, тож, відкривав своїм виступом перший півфінал.

«Нам, звісно, шкода, передусім через Дункана, який заслуговує живого виступу після перемоги у 2019 році», - зазначив під час пресконференції виконавчий продюсер конкурсу Сітсе Баккер.

Жангу Макрой

Цього року Нідерланди з піснею «Birth Of A New Age» представляє Жангу Макрой. На стіні будинку неподалік від комплексу Ahoy можна побачити великий портрет виконавця на його підтримку. Виступатиме співак під номером 23 і має дуже яскраву постановку.

Згідно з попередніми прогнозами, серед фаворитів конкурсу — італійський рок-гурт Måneskin з піснею «Zitti E Buoni», французька співачка Барбара Праві з піснею "Voilà" та співачка Destiny з Мальти. Однак хто б не здобув перемогу, найголовніше, що конкурс таки відбувся. Адже через коронавірус Євробачення довелося скасувати минулого року. Усі учасники дуже щасливі, що в умовах пандемії музика повернулася.

Destiny

Ірина Драбок, Гаага