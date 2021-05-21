На Чернігівщині відкрили музей видатного мореплавця Юрія Лисянського

У Ніжині Чернігівської області відкрилась перша черга меморіального будинку-музею уродженця міста, видатного мореплавця, учасника першої навколосвітньої подорожі Юрія Лисянського.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор Ніжинського краєзнавчого музею ім. І. Спаського, відділом якого є будинок-музей, Геннадій Дудченко.

"У нас відкрилась одна зала із майбутніх шести, які плануються під виставковий простір. У ній ми розмітили тимчасову виставку "Мандрівник козацького роду", присвячену Юрію Федоровичу Лисянському. Це - результат майже півторарічного збирання експонатів, фінал, скажімо, підготовчої роботи до відкриття в майбутньому великого музею", - зазначив він.

Дудченко розповів, що виставка презентує понад 250 експонатів. Серед них, зокрема, предмети побуту Лисянських - посуд, глиняна козацька люлька тощо. Ці артефакти були знайдені торік археологами у так званій сміттєвій ямі поруч із меморіальним будинком. У ту яму скидалися речі, постраждалі під час великої ніжинської пожежі 1797 року (Ніжин тоді горів два тижні) і деякі з них, за висновком фахівців, належали саме родині Лисянських.

У Ніжині відкрили музей видатного мореплавця Юрія Лисянського / Фото: Ніжинська міська рада

Також в експозиції можна бачити предмети, пов’язані з побутом морських офіцерів та навчанням у кадетському корпусі, тогочасну зброю, макет шлюпа "Нева", на якому Лисянський здійснив навколосвітню подорож.

Виставку створювали всією громадою: експонати купувалися за кошти, зібрані через Фейсбук, або дарувалися мешканцями Ніжина та інших міст. Дудченко зазначив, що більше половини усіх зібраних предметів - це заслуга благодійників і небайдужих людей. Збір експонатів триватиме і надалі.

Співрозмовник додав, що новий музей створюється в кам’яниці XVIII сторіччя - будинку, в якому мешкала родина Лисянських і де народився майбутній мореплавець. Уже створена дизайн-концепція постійної експозиції та замовлена документація на реконструкцію всієї будівлі. Відкрити вже повністю готовий музей у Ніжині сподіваються в 2023 році до 250-річчя від дня народження Лисянського - якщо цьому посприяють обласний та державний бюджети. Наразі все тут роблять коштом місцевої громади.

Юрій Лисянський (1773-1837) - військовий моряк, географ, засновник наукової океанографії, мореплавець. Народився в місті Ніжині в родині священика храму Іоана Богослова. Був одним із організаторів та учасників першого в історії Російської імперії навколосвітнього плавання, що проходило під командуванням Івана Крузенштерна. Помер Лисянський у Петербурзі (РФ) й похований на цвинтарі Олександро-Невської лаври.

Ім'я Лисянського носять острів на Гавайях, півострів на Алясці, протока, річка та гора на Сахаліні. В місті Ніжині встановлено пам'ятник видатному земляку та є вулиця його імені.