У Києві відкрили виставку «Капелани»

У Києві в меморіальному комплексі «Національний музей історії України у Другій світовій війні» відкрилася виставка «Капелани».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розповідаємо тут про російсько-українську війну. Тут багато зроблено проєктів, різних виставок... Але сьогодні я низько вклоняюся всім капеланам, і сьогодні ми будемо відкривати виставку "Капелани". Капелан - це друг, духівник, людина, яка готова захищати в будь-яких випадках кожного, не дивлячись, хто вона є", - сказав під час відкриття виставки генеральний директор музею Іван Ковальчук.

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Намісник Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря архієпископ Вишгородський Агапіт зазначив, що капелани це ті люди, які мають обов'язок турбуватися про духовний стан наших військовослужбовців. За його словами, капелан - не лише священнослужитель, а ще й воїн, друг, порадник, людина, яка готова віддати власне життя заради життя іншого.

"Капелан повинен бути яскравим прикладом того, яким має бути український воїн. Звичайний священник не може тримати в руках зброю, стріляти, вбивати ворога, але що спонукає нас брати в руки зброю, спонукає захищати нашу державу, свою землю. Це наш українських дух, бо без нього перемоги не буває. І от для того, щоб цей дух панував у війську, для цього і є військові капелани, які покликані укріпляти цей дух", - сказав архієпископ.

Виставка «Капелани» розповідає про священнослужителів різних віросповідань і конфесій, які на сході України захищають територіальну цілісність і незалежність України та гідно виконують душпастирську місію.

Героями нової експозиції стали: Юрій Казміренко, Сергій Дмитрієв, Дмитро Поворотний, Андрій Зелінський, Любомир Яворський, Андрій Полухін, Сергій Мороз «Фрост», Фіделіс Волністов, Павло Гончарук, Саїд Ісмагілов, Мурад Путілін, Ашер-Йосеф Черкаський.

Виставка є складником музейного проєкту «Український Схід».