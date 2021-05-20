Пам’ятник Василю Вишиваному відкрили у Києві

У Києві відбулося відкриття пам’ятника ерцгерцогу Австрії з старовинного роду Габсбургів, політичному українцю Василю Вишиваному (Вільгельму фон Габсбургу).

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НГУ.

«З нагоди 15-ліття Всесвітнього дня вишиванки Патріотична спільнота громадських організацій Києва ініціювала в Києві відкриття пам’ятника видатному громадсько-військовому діячу, австрійському архикнязю з українським корінням, політичному українцю Василю Вишиваному (Вільгельму фон Габсбургу) відомому своїми військовими та дипломатичними здібностями, поезією і любов’ю до України», - йдеться у повідомленні.

На відкритті цього пам’ятника були присутні народні депутати України, представники духовенства, громадські діячі, музиканти, та інші. Участь у заході також взяли начальник Навчального центру НГУ полковник Михайло Кулик та заступник начальника Навчального центру по роботі з особовим складом полковник Юрій Лісняк.

Відкриття пам’ятника Василю Вишиваному у Києві / Фото: НГУ

Зазначається, що пам’ятник Вишиваному невипадково встановлений неподалік від метро «Лук’янівська», адже останні дні свого життя він провів у Лук’янівській в’язниці, куди його у 1948 році перевезли співробітники НКВД після викрадення з Відня. У цій ж в’язниці його закатували, а тіло таємно поховали біля огорожі Лук’янівського цвинтаря.

«За час командування сотнею у складі 13-го полку уланів, Василь Вишиваний зробив її повністю українською, виключивши з неї військових інших національностей. Саме тоді йому подарував вишиту сорочку один з його солдатів-українців. Скульптур Михайло Горловий, який працював над створенням пам’ятника і особисто був присутнім на його відкритті, відзначає, що сорочка, в яку одягнений Василь Вишиваний, зроблена за найвідомішими фотографіями Габсбурґа-Вишиваного, що оприлюднені в його збірці україномовних поезій «Минають дні», - розповіли у НГУ.

Співзасновник громадської спілки «Музичний Батальйон» Олександр Юрков повідомив, що Вишиваний для багатьох сучасних українців – невідома історична постать.

«Роками наші вороги нищили всі згадки про свої злочини і наших Героїв. А Вишиваний – це ціла епоха. Його життя – історія боротьби українців. Відкрити для сучасників цю історію ­– це продовжити боротьбу, за яку Вишиваний віддав життя. Завдяки пам’ятнику ми поширимо інформацію про цю надзвичайну особистість як в Україні, так і в Австрії, Росії, Європі», – заявив Юрков.

Як повідомлялося, 20 травня у Києві в меморіальному комплексі «Національний музей історії України у Другій світовій війні» відкрилася виставка «Капелани».